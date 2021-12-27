اليوم السابع
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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بالمركز الأول إفريقيا للجامعات المحافظة على اللون الأخضر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:33 ص
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بالمركز الأول إفريقيا للجامعات المحافظة على اللون الأخضر الجامعة الأمريكية - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الفوز بالمرتبة الأولى في مصر وإفريقيا في التصنيف العالمي لجامعة إندونيسيا للجامعات المحافظة على اللون الأخضرGreenMetric World University Ranking، وتقدمت 20 مركزاً هذا العام مقارنةً بعام 2020 لتحتل المركز 159 من 956 مؤسسة حول العالم بدلاً من المركز 323 ضمن 912 مؤسسة.

 

وأوضحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى بيان اليوم الإثنين، أن هذا التصنيف منشور سنوى يهدف لزيادة الوعى تجاه الاستدامة داخل الجامعات، جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا تحتل المركز الحادى والعشرون فى الشرق الأوسط.

 

وأعربت ياسمين منصور مدير مكتب الاستدامة بالجامعة عن سعادتها البالغة وشعورها بالإنجاز عندما تم الإعلان عن التصنيف وقالت: "بصفتنا مؤسسة رائدة فى التعليم العالمي، لدينا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرصة فريدة لدعم الاستدامة فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والعالم بأسره."

 

وأضافت: "أؤمن أن الاستدامة هى جوهر التنمية، حيث أنه من المهم أن نحسن استخدام مواردنا الطبيعية فى إفريقيا لضمان استمرار ازدهار مجتمعاتنا للأجيال القادمة."

 

وذكرت الجامعة الأمريكية أن مبادرة التصنيف العالمى لجامعة إندونيسيا دورها تقييم الجامعات فى جميع أنحاء العالم باستخدام استبيان يتم ملؤه من قبل الجامعات حيث يتم تقييم الجامعات من خلال الفئات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة وهي: الإعداد والبنية التحتية، والطاقة، والمناخ، والنفايات، والمياه، والنقل والتعليم.

 

انضمت المؤشرات المتعلقة بـ جائحة كورونا هذا العام إلى معظم الفئات مثل النسبة المئوية لمرافق غسل اليدين بالإضافة إلى عدد البرامج المبتكرة خلال الجائحة.

 

جدير بالذكر أنه تم إختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام فى تقييم برينستون 2022 لدليل الكليات الخضراء "الأكثر مسئولية بيئيا" للسنة السادسة، حيث تم اختيارها من ضمن 420 جامعة خضراء تم تقييمها وفقا لالتزامها المؤسسى بالبيئة والاستدامة. يضم التقييم أربع جامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة من كل من كندا، والإكوادور واليونان.


اللون الاخضر

اندونيسيا

البيئة

الجامعة الامريكية

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