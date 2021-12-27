التحريات: وفاة فتاة التجمع طبيعية وكانت تعانى من مرض مزمن

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة فتاة بالتجمع، أن الوفاة طبيعية نظرا لمعاناتها من مرض مزمن وتسببت فى إصابتها بجلطة فى الرئة وقامت خادمتها بإبلاغ الشرطة بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان وأمرت بنقلها إلى المستشفى.

وأضافت التحريات، أن الفتاة الأجنبية استأجرت شقة سكنية لمدة 3 شهور داخل عقار سكنى فى كمبوند بمنطقة التجمع، وذلك لعلاجها داخل إحدى المستشفيات وكانت تقيم مع خادمة فقط ولا يوجد معها أى مرافق من ذويها وعقب الأغماء عليها أبلغت الخادمة الشرطة التى انتقلت إلى المكان لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة.

وأوضحت التحريات، أن شقيقة المتوفية تتواجد حاليا فى القاهرة من أجل استلام الجثة ونقلها إلى بلدهم ليتم دفنها، عقب استكمال استخراج الأوراق اللازمة حتى تسافر بها شقيقتها إلى بلدهم ليتم دفنها هناك، ولا تزال عمليات البحث مستمرة حول الواقعة لمعرفة الأسباب النهائية حول الحادث وتولت جهات التحقيق المعاينة اللازمة للواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها فى التجمع.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الفتاة جنيستها أجنبية والوفاة طبيعية وكانت تعانى من مرض مزمن ونقلت إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها.