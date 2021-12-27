البريميرليج يسجل 103 إصابات كورونا فى أسبوع.. وCNN: الوباء ألغى 15 مباراة خلال الموسم

كتبت: نهال أبو السعود

أبلغ الدورى الإنجليزى الممتاز عن تسجيل 103 حالات إصابة بفيروس كورونا، وقالت الرابطة فى بيان يوم الاثنين "يمكن للدورى اليوم أن يؤكد أنه بين الاثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر، تم إجراء 15186 اختبارًا لكوفيد -19 على اللاعبين والموظفين ومن بين هؤلاء كانت هناك 103 حالات ايجابية جديدة ".

تعد الحالات الـ 103 زيادة عن الأسبوع السابق من 13الى 19 ديسمبر عندما ثبتت إصابة 90 لاعباً وموظفاً بفيروس كورونا الجديد، وأضاف البيان: "سلامة الجميع هى أولوية، ويتخذ الدورى الإنجليزى جميع الخطوات الاحترازية استجابة لتأثير أوميكرون".

كما عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وزادت من اختبارات اللاعبين والعاملين بالنادى واختبارات PCR مرتين فى الأسبوع، بعد أن أجرت سابقًا الاختبار مرة فى الأسبوع.

بالإضافة إلى الاختبارات المتزايدة، تشمل تدابير الطوارئ التى يستخدمها الدورى الإنجليزى الممتاز بروتوكولات تتطلب ارتداء أقنعة الوجه فى الداخل، والتباعد الاجتماعى الإلزامى.

وقالت الرابطة إنها تنشر أرقام الحالات من أجل الشفافية ونزاهة المنافسة لكنها أضافت أنها لن تنشر أسماء اللاعبين والفرق التى تم تشخيصها.

وقد أعلن الدورى الإنجليزى الممتاز، الأحد، تأجيل المباراة بين أرسنال وولفرهامبتون يوم 28 ديسمبر بسبب مزيج من مشكلات كوفيد -19 والإصابات فى تشكيلة ولفرهامبتون، بالإضافة إلى مباراة ليدز يونايتد ضد أستون فيلا يوم الثلاثاء وهو تأجيلًا آخر أكده الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت شبكة سى أن ان، حتى الآن هذا الموسم تم إلغاء 15 مباراة فى الدورى الإنجليزى بسبب مشكلات كورونا.