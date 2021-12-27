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الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة وفاة طبيبة بمنطقة قصر النيل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:47 ص
الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة وفاة طبيبة بمنطقة قصر النيل اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، لشهود العيان ومسئولى فندق بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط المدينة لجمع المعلومات و البيانات اللازمة لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة طبيبة داخل غرفة فندق بدائرة قسم قصر النيل.

 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة ليتم تفريغها للعمل على كشف تفاصيل الحادث وسؤال جميع المتواجدين في الفندق للوقوف على ملابسات الحادث نظرا لانها كانت تقيم داخل أحد الغرف و لم تخرج منذ أسبوع وعندنا عثر على الجثة وجدت في حالة تعفن وتوالت الجهات التحقيق حول الحادث.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا من بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة بفندق في منطقة قصر النيل.

 

 

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

 

 

 

 


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