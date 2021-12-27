الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن سائق السيارة يقيم بإحدى القرى التابعة لمركز العياط، وانه يتولى نقل عدد من الفتيات إلى مصنع يعملن به بمدينة 6 أكتوبر، وخلال العودة من المصنع انقلبت السيارة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق. وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة. - تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.