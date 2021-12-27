الأوقاف: خصم شهر من بدل صعود المنبر لإمام مسجد تجاوز وقت خطبة الجمعة

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، خصم شهر من بدل صعود المنبر من الشيخ "ن.ح" إمام وخطيب مسجد الفتح – عزبة أبو غنام التابعة لإدارة أوقاف بنها أول – مديرية أوقاف القليوبية مع إحالته إلى لجنة القيم بالوزارة ، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قرار وزير الأوقاف، جاء بناء على المذكرة المرفوعة من مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وكشفت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف".

وأضافت الوزارة، أن الجمعة الثانية الموافق 14 يناير سيكون موضوع الخطبة "القيم المجتمعية"، فيما سيكون موضوع خطبة الجمعة الثالثة من الشهر بتاريخ 21 يناير:"ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وآخر جمعة بتاريخ 28 يناير بعنوان "حق الوطن والتضحية فى سبيله".