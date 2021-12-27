استشاري يحذر من عادات خاطئة تزيد مقاومة الجسم لـ الأنسولين

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، أن هناك اسمرارا، أو صبغة قد تحدث للبعض في الجلد، وهذا له علاقة بالأنسولين ، ويسمى "مقاومة الأنسولين"، وهي مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري.

أضاف حلمي خلال حواره اليوم الإثنين لبرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، على قناة "dmc"، أن وجود السكر في الدم يعني ارتفاع هرمون الأنسولين، وظهور علامات الاسمرار في بعض مناطق الجسم مثل الرقبة أو أسفل الإبط، مشيرًا إلى أن هذه ليست مشاكل جلدية بل سمنة موضعية أو مركزية وتكون أكثر في منطقة البطن.

تابع الاستشاري أن مقاومة الأنسولين تؤدي إلى أمراض عديدة منها الضغط ودهون الدم والدهون الثلاثية ومشاكل القلب، وكذلك تكيس المبايض عند البنات وعدم انضباط الدورة الشهرية وارتفاع هرمون الذكورة وظهور الشعر في مناطق غريبة في جسم المرأة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأخطر لزيادة الأنسولين في الجسم هي أن الشخص يأكل ولا يشبع.

لفت حلمي إلى أن هناك عادات سيئة تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين ومنها السهر وهذا يزيد هرمون التوتر في الدم وكذلك الأكل والشرب السيئ خاصةً كل مصادر السكر والمعجبات والبيتزا وكل ما يدخل فيه الدقيق الأبيض وليس الحبوب الكاملة.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين, ويذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا على "dmc".