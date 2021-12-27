ارتفاع قتلى الفيضانات فى ماليزيا إلى 48 شخصا

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية - عن بيان أصدرته الهيئة، الأحد، أن الولايتين ستواجهان على الأرجح خطر الفيضانات بعد الارتفاع المتوقع في مستويات المياه فوق مستوى الخطر ولهذا، لجأ عدد من المواطنين إلى مراكز الإغاثة في خمس ولايات ماليزية.

ولتخفيف العبء، قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إنه سيتم منح خصم 100 % لفاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر للعملاء المحليين المتضررين من الفيضانات.

وأضاف يعقوب، أنه سيتم تشكيل فريق عمل خاص لأنشطة ما بعد الفيضانات والاستعداد للموجة الثانية من الفيضانات لتحسين الأوضاع.