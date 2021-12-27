وأفاد المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، حسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، بأن اجتياح الإعصار "راى" للأقاليم الوسطى والجنوبية تسبب في تدمير 506 آلاف و404 منازل وقُدرت الأضرار في البنية التحتية بنحو 16.7 مليار بيزو فلبيني، في حين بلغت الخسائر الزراعية حوالي 5.3 مليار بيزو.

وضرب "راي" الساحل الشرقي للبلاد قبل حوالي 10 أيام واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية، وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط، وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذي أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين في نوفمبر 2013.



ووفقًا لحسابات المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، قدمت الهيئات الحكومية الوطنية حتى الآن 118 مليون بيزو مساعدات للمناطق المتضررة.