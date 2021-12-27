اختتام مسابقة الألعاب الرياضية لمراكز الشباب بالبحيرة بمشاركة 5000 لاعب.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

اختتمت اليوم فاعليات مسابقة الدورى الرياضى لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة والتى أقيمت على ملاعب مركز شباب مدينة دمنهور حيث شارك فى الفاعليات الرياضية أكثر من 5 آلاف ناشئ فى العاب كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الطاولة يضمهم 247 مركز شباب على مستوى المحافظة وتم توزيع الكوؤس وميداليات البطولة على الفرق الفائزة .

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية فاعليات مسابقة الالعاب الرياضية لمراكز الشباب بالبحيرة و التى استمرت على مدار شهرين.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لرفع مستوى الشباب واكتشاف المواهب الرياضية بكافة القرى والمراكز المختلفة.

مضيفا ان دورى الالعاب الرياضية لمراكز الشباب الذى اقيم بمدينة دمنهور يهدف فى الاساس الى تنمية مهارات الناشئين والطلائع الرياضية من سن 12 إلى 18 سنة واكسابهم الخبرات اللازمة بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية فى الالعاب الجماعية والفردية لرفع مستواهم البدنى والمهارى.

يذكر ان مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت فاعليات مسابقة أولمبياد الطفل المصرى التى أقيمت على ملاعب نادى الالعاب الرياضية ومركز شباب الحرية ومركز شباب المدينة .

وتمثل أولمبياد الطفل المصرى محاكاة حقيقية لدورة الألعاب الأولمبية وتستهدف اكتشاف مواهب الطلائع وتنمية مهاراتهم من أجل تمثيل مثل فى المحافل العالمية وضمت المسابقة عدد من الالعاب الجماعية والفردية منها ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة والسلة وتنس طاولة والجودو والسباحة وكاراتيه ويد وألعاب قوى ومصارعة وتايكوندو.