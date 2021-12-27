وأوضحت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا في إندونيسيا - وفقًا لوكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية اليوم - أن هناك 110 ملايين و812 ألفا و856 مواطنًا تلقوا الجرعة الكاملة حتى اليوم، وذلك عقب تطعيم 192 ألفا و49 شخصا أمس.

وأضافت أن الجرعة الثالثة من اللقاح تُقدم حاليًا للعاملين الصحيين فقط، حيث تلقى حتى الآن مليون و280 ألفًا و673 فردا من العاملين الصحيين اللقاح المعزز، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال تهدف إلى تطعيم 208 ملايين و265 ألفا و720 مواطنًا حتى يمكن تكوين مناعة القطيع بسرعة وسط ظهور أنواع جديدة من متغيرات كورونا.