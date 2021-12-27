إنجازات 7 سنوات.. تنفيذ أكبر خطة تطوير فى بورسعيد لتنمية الطرق والكبارى (صور)

بورسعيد محمد فرج

شهدت محافظة بورسعيد على مدار 7 سنوات، تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعرف عليها ..

قطاع الطرق والنقل

شهد قطاع الطرق الانتهاء من كوبري عزمي، وتم فتحه أمام الشاحنات بتكلفة 60 مليون جنيه، كما تم إنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي، وإنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5كم وبتكلفة 69مليون جنيه ورصف ورفع كفاءة طرق مختلفة بمدينة بورفؤاد بتكلفة 4 مليون جنيه كما تم تنفيذ شبكة الطرق الخارجية لمساكن المرحلة الأولى إسكان إجتماعى وإنشاء الطريق الموازى لترعة السلام ،وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الإتصال جنوب بورسعيد ، بإجمالى تكلفة 160.474مليون جنيه كما تم تنفيذ محور 30يونيه بطول 95كيلو متر بتكلفة 3.5مليار جنيه وتطوير الطرق المؤدية لمحور ٣٠يونيو بالجنوب كما تم إنشاء كوبرى الجميل البديل وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5مليون جنيه وتم تطوير وإعادة تخطيط المحاور الرئيسية ببورسعيد شارع محمد على و مصطفى كامل وصلاح سالم وشارع عاطف السادات و ٢٣ يوليو بحى الشرق و سعد زغلول.

كما تم رفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيدالبترول سابقا والذى يعد أكبر محور تعمير، بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها تزامناً مع أعمال التطوير والتعمير وتم تطوير شارع الشاحنات للمرة الأولى من نوعها ليبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى و الطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء ورصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد والطرق المحيطة بسوق العصر ١-٢بحى العرب .

تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية والمحيطة بالمصانع والطريق الرابط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية كما تم إعادة رصف عدد من الطرق المؤدية لقرى جنوب بورسعيد، فى إطار الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب ورصف الطرق الداخلية بمنطقة 26 عمارة وجاري تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر وخلق محور مروري هام بطول 3800 م يبدأ من ٢٣يوليو وحتي مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء الزهور والضواحي والمناخ وتطوير ورصف شوارع حى العرب والمناخ الصباح والنصر وابراهيم توفيق والبازار وشارع عبد الحليم محمود وقناة السويس، وتطوير الطرق الداخلية بمنطقة خان الخليلي _ السواحل و المنيا وتطوير عدد من الطرق الداخلية ببورفؤاد و تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر وخلق محور مروري هام بطول 3800 م يبدأ من ٢٣يوليو وحتي مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء الزهور والضواحي والمناخ.

تطوير الميادين الرئيسية

شهدت محافظة بورسعيد تطوير ميدان عبد المنعم رياض وميدان الزعيم جمال عبد الناصر وميدان الزعيم أنور السادات وميدان الفراشة والمنشية وستالنجراد وبنزرت وميدان الأمين وميدان الشهيد أسامة عباس و ميدان يسري عمارة.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن خطة تطوير الطرق والكبارى والميادين تعد إنجازات على مدار 7 سنوات خلال عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مضيفاً : أن خطة التطوير ساهمت فى خلق محاور مرورية جديدة وربط انحاء المدينة ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الأكثر احتياجا وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين .



إنجازات 7 سنوات (2)



إنجازات 7 سنوات (3)



إنجازات 7 سنوات (4)



إنجازات 7 سنوات (5)