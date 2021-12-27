اليوم السابع
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إطلاق أول شعلة غاز لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:19 م
إطلاق أول شعلة غاز لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة ضمن "حياة كريمة" محطة غاز طبيعى - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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أطلقت أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة، بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز لأول مرة بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ خط الصلب بطول 1 كم، وضغط تشغيل 70 بار، وتم تركيب وتشغيل محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة سعة 5000 متر مكعب/ ساعة، إضافة إلى تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 5500 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 12200 متر شاملة فرعات المنازل بتكلفة استثمارية للمراشدة بقيمة 3.9 مليون والـ86 قرية بـ6.1 مليار جنيه.

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين فى قرية المراشدة سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة وتم توصيل الغاز إلى 765 وحدة سكنية بالقرية المخطط توصيله إلى 1375 وحدة سكنية أخرى بالقرية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الشبكات الأرضية للغاز بنسبة 100% لعدد 6 قرى، وجارى تنفيذ خمسة قرى أخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.


البترول

الغاز

حياة كريمة

قنا

الصعيد

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