اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:49 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالضبعة بالساحل الشمالى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:44 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالضبعة بالساحل الشمالى اسعاف - ارشبقية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين، أمام قرية تلال السياحية، على طريق الإسكندرية – مطروح، بنطاق مدينة الضبعة، في الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

دخل مستشفى الضبعة المركزي، عن طريق سيارات الإسعاف، إثر حادث تصادم سيارتين، أحمد محمد شحاته " 48 سنة" – من  محافظة أسيوط-، واحمد جمعه ربيع " 26 سنة " - محافظة الفيوم -، وعلى محمد على " 32 سنة " –من محافظة قنا-، والسيد إبراهيم عبد الستار " 27 سنة "- من محافظة الغربية-، يعانون من إصابات متنوعة.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبيةـ وتقديم العلاج اللازم للمصابين بالمستشفى، وخضوعهما للملاحظة والرعاية الطبية، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

كما تم إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية، بمعرفة الشرطة، ورفع آثار الحادث من الطريق، مع عدم تأثر حركة المرور، التي تعمل بشكل طبيعي على طريق مطروح – الإسكندرية، الذي شهد وقوع الحادث، وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وشرطة النجدة، قد تلقيا بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف المتمركزة في النقاط القريبة على الطريق، إلى مكان الحادث وإخلاء المصابين إلى المستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة والمرور لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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