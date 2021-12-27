اليوم السابع
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إصابة 26 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:22 ص
إصابة 26 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية انقلاب سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أصيب 26 عاملا بأحد المزراع في حادث على طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل 15 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل علي طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 26 عامل، وعلى الفور تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف، وتم نقل15 مصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 

 


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