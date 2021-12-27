إخماد حريق اندلع في مخبز بلدي بطنطا

الغربية مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع في مخبز بشارع مصطفى كامل بمدينة طنطا دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مخبز بلدي بشارع مصطفى كامل من شارع إبن الفارض. انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ وتبين أن الحريق بسبب تسريب الغاز، وتم إخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، شهد طريق السنطة شرشابة بمحافظة الغربية، انقلاب ميكروباص في إحدى الترع، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص في إحدي الترع على طريق السنطة شرشابة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل 4 مصابين للمستشفى لتلقي العلاج. وقامت الأجهزة المعنية بانتشال الميكروباص من المجري المائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.