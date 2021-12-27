إجراء تحليل مخدرات لصديق شاب لقى مصرعه خلال سباق سيارات فى طريق الواحات

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بالتسابق مع صديقه الذى لقى مصرعه نتيجة انقلاب سيارته بطريق الواحات، إلى مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان الحادث، وتم رفع آثاره، وحصل اليوم السابع على صور للحادث، وآثار التحطم والتلفيات التى لحقت بالسيارة عقب وانقلابها.

وكشفت تحريات رجال المباحث ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب بطريق الواحات، حيث ذكر صديق المتوفى عقب ضبطه أمام رجال المباحث، أنهما قررا التسابق كل منهما بسيارته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التسابق فوجئ المتوفى بسيارة نقل فاصطدم بها من الخلف نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلاب سيارته ومصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة النقل الذى أكد أنه فوجئ باصطدام سيارة ملاكى به من الخلف، وفور توقفه اكتشف وفاة قائدها.

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة يقودها بطريق الواحات فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور ورجال المباحث وتبين أن سيارة ملاكى يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتم ضبط قائد السيارة الملاكى صديق المجنى عليه لتسابقه معه بالسيارات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.