أهالى غرب سهيل بأسوان: "نحن اليوم فى عيد بزيارة الرئيس لنا".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

عبر أبناء النوبة من أهالى غرب سهيل بمحافظة أسوان، عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقرية اليوم، الاثنين، بعد افتتاح مشروعات فى مجال الكهرباء بمحطة بنبان للطاقة الشمسية.

وقال أهالى غرب سهيل ل"اليوم السابع": نحن اليوم فى عيد ولا نستطيع أن نعبر السعادة التى حلت على أهالى القرية من هذه الزيارة، خاصة أن الرئيس يأتى ومعه الخير".

وأضافوا، أن الرئيس استمتع بأجواء القرية وما فيها من طبيعة خلابة وبيوت نوبية ملونة مطلة على النيل مباشرة، موضحين أن الأهالى قدموا المشروبات والضيافة للرئيس والوفد المرافق له.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قرية غرب سهيل بمحافظة اسوان لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في اطار مبادرة حياة كريمة".



