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أهالى غرب سهيل بأسوان: "نحن اليوم فى عيد بزيارة الرئيس لنا".. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:50 م
أهالى غرب سهيل بأسوان: "نحن اليوم فى عيد بزيارة الرئيس لنا".. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
أسوان - عبد الله صلاح

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عبر أبناء النوبة من أهالى غرب سهيل بمحافظة أسوان، عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقرية اليوم، الاثنين، بعد افتتاح مشروعات فى مجال الكهرباء بمحطة بنبان للطاقة الشمسية.

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وقال أهالى غرب سهيل ل"اليوم السابع": نحن اليوم فى عيد ولا نستطيع أن نعبر السعادة التى حلت على أهالى القرية من هذه الزيارة، خاصة أن الرئيس يأتى ومعه الخير".

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وأضافوا، أن الرئيس استمتع بأجواء القرية وما فيها من طبيعة خلابة وبيوت نوبية ملونة مطلة على النيل مباشرة، موضحين أن الأهالى قدموا المشروبات والضيافة للرئيس والوفد المرافق له.

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وكان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قرية غرب سهيل بمحافظة اسوان لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في اطار مبادرة حياة كريمة".

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النوبة

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