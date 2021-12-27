برلين (أ ش أ)

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 13 ألفا و908 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 7 ملايين و5 آلاف و289 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 110 آلاف و433 حالة ذلك بعد تسجيل 69 وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و156 ألفا و500 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الأسبوعية، إن الحكومة تعتزم تحقيق نسبة 80% من تلقيح جميع المواطنين حتى نهاية شهر يناير القادم.

يذكر أن الهدف الذى كان معلنا عنه قبل ذلك هو الوصول إلى هذه النسبة بحلول السابع من الشهر المقبل. يشار إلى أن 61.4 مليون شخص فى ألمانيا تلقوا لقاحا ضد الفيروس مرة واحدة على الأقل، أى إجمالى 73.8% من إجمالى السكان هناك.

وللوصول إلى هدف تطعيم 80% من الأشخاص فى ألمانيا، يجب حصول نحو 5 ملايين شخص آخرين على اللقاح. ومن المقرر تناول فرض إلزام تلقى لقاح على الجميع فى البرلمان فى أول جلسة أسبوعية بالعام الجديد، حيث صرح ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا، للصحيفة الألمانية ذاتها بأن "أول نقاش عن إلزام تلقى اللقاح" بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" سيكون فى بداية يناير القادم.