ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 110 آلاف و433 حالة ذلك بعد تسجيل 69 وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و156 ألفا و500 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.