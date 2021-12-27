أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتي النقل بالريف المصري جنوبي العلمين

مطروح - حسن مشالي

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل وربع نقل، بالريف المصري، في منطقة المغرة، على بعد 50 كيلو عن محور الضبعة، جنوبي العلمين، الذي وقع مساء اليوم الاثنين، واسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات متنوعة، وننشر تقارير الحالة الصحية للمصابين.

استقبل مستشفى العلمين النموزجي، عبد الواحد إبراهيم عبد الواحد " 37 سنة " – من كفر الدوار- مصاب باشتباه كسر بعظام الوجه، مع اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح رضيه بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد احمد محمد سعد " 38 سنة " – من كفر الدوار- مصاب باشتباه بكسر بالفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأبو بكر عثمان عبد الغني " 27 سنة " – من كفر الدوار – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومصطفي خميس عبد المنعم " 17 سنة "- من كفر الدوار- مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة من الأمام واشتباه كسر بالكتف الأيسر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما دخل المستشفى محمود محمد محمود محمد " 54 سنة " - من الإسكندرية- وصول جثه هامدة، وخميس عبد المنعم جبر " 40 سنة "- من محافظة البحيرة- وصول جثه هامدة،

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ربع نقل، في منطقة الريف المصري، ووجود 4 مصابين وجثتين، فتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى العلمين، كما تم نقل الجثتين إلى ذات المستشفى، عقب إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.