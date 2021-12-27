أسعار العملات فى مصر اليوم الاثنين بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 27-12-2021 خلال التعاملات الصباحية بالبنوك أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.25 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.21 جنيه للشراء، و 52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو تباين أمام الجنيه المصرى، عند 17.69 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.69 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.94 جنيه للشراء، 21.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.86 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.