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CNN: انخفاض حاد فى الرحلات الجوية بأمريكا بعيد الميلاد بسبب أوميكرون

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:35 م
CNN: انخفاض حاد فى الرحلات الجوية بأمريكا بعيد الميلاد بسبب أوميكرون مطارات
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن السفر الجوي في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد عشية عيد الميلاد إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، رغم أن عدد الأشخاص الذين يسافرون من المطارات الأمريكية هذا العام قد تطابق مع مستويات عام 2019.

وأوضحت أنه تم إلغاء الآلاف من رحلات عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة بسبب الإصابات بين الموظفين والطواقم وسط انتشار "أوميكرون" في الوقت الذى أصبح فيه البديل الجديد هو السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة أمن النقل ليزا فاربستين على تويتر إن أكثر من 1.7 مليون شخص مروا عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل (TSA). وهذا يقل بأكثر من 800 ألف شخص عن ما يقرب من 2.6 مليون شخص مروا عبر نقاط التفتيش في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من اكتشاف "أوميكرون" لأول مرة في الولايات المتحدة ، كان يمثل أكثر من 73 ٪ من جميع الحالات الجديدة حتى يوم الاثنين ، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا يزال الملايين يسافرون حيث أبلغت إدارة أمن المواصلات عن فحص 2.19 مليون شخص في المطارات في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، وهو أعلى رقم منذ بدء الزيادة الطفيفة في السفر في العطلات قبل أسبوع.

ويوم الأربعاء ، زاد عدد الأشخاص الذين يسافرون عبر المطارات الأمريكية عن عام 2019.

 

وعلى الصعيد العالمي ، ألغت شركات الطيران حوالي 5700 رحلة عشية عيد الميلاد وعيد الميلاد واليوم التالي ، وفقًا لـ FlightAware. يتضمن ذلك حوالي 1700 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها.

 

 


الولايات المتحدة

اوميكرون

رحلات الطيران

كورونا

شركات الطيران

عيد الميلاد

الكريسماس

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