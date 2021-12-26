اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

12.2 % ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال أول 9أشهر من العام الجارى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:42 ص
12.2 % ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال أول 9أشهر من العام الجارى خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 398.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار خلال العام المالي2019 / 2020 مقابل 1.4 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712.4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 19.9%.


جهاز الإحصاء الإحصاء اخبار الإقتصاد مصر وروسيا

الاحصاء

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة