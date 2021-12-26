11 نصيحة مرورية تجنبك حوادث الطرق.. أبرزها الاسترشاد بالخطوط الأرضية

توقعت هيئة الإرصاد الجوية ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، خلال الأيام المقبلة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير للمرور باتباع تعاليم القياده الآمنه فى الشبورة.

ونصحت "المرور" باتباع عدد من الإرشادات والنصائح منها:

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرار فى انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد سيتضمن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.