10 قتلى و 47 مصابا في حوادث باحتفالات عيد الميلاد في السلفادور

فاطمة شوقى

أسفرت حوادث المرور المسجلة عشية عيد الميلاد في السلفادور عن 10 قتلى و 47 جريحًا، وفقًا لما أفادت به السلطات السلفادورية.

وأشار نائب وزير النقل، سايل كاستيلار، إلى أنه فى يوم 24 ديسمبر فقط كان هناك 77 حادث سير، بعد تجاوز الضوابط الموضوعة في الشوارع والطرق السريعة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال نائب الوزير "لسوء الحظ، كان أمس يوما مأساويا من حيث حوادث السير وكان علينا الحداد على وفاة 10 أشخاص في حوادث تتعلق بالقيادة والمرور".

وأضاف أننا "نجدد دعوتنا للمسؤولية الفردية لاحترام أنظمة المرور وعدم خلط الكحول بالقيادة"، مشيرا إلى أن خطة رعاية احتفالات نهاية العام سمحت بإلقاء القبض على السائقين المخمورين الذين ارتفع عددهم من 129 في 2019 إلى 158 في ديسمبر 2020.

وأشارت الصحيفة إلى انه ارتفع هذا الشهر عدد الوفيات في حوادث الطرق ، حيث تم إحصاء 119 حالة في عام 2020 ، ويوجد حاليًا 124 حالة وفاة ، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪، وتشير الأرقام الرسمية إلى وقوع 18373 حادثا و 10263 إصابة و 1325 حالة وفاة خلال عام 2020 بأكمله.

تشير بيانات الدول إلى انخفاض بنسبة 7٪ في الحوادث ، و 4.5٪ في عدد الجرحى ، و 2.9٪ في العدد الإجمالي للوفيات.