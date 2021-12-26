وكيل صحة الغربية يتابع تطوير الخدمات بالوحدات الصحية بمركز ومدينة بسيون

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الوحدة الصحية بقرية كفر حمام التابعة لمركز بسيون، رافقه المهندس أحمد سعد الله عضو إدارة التخطيط بالمديرية، لبحث تطوير الخدمات المقدمة فى بعض الوحدات الصحية حسب معايير الجودة.

واستهل وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد المبادرات الرئاسية ضمن "حياة كريمة"، والوقوف على آخر المستجدات بها يأتى ذلك فى إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

وخلال الجولة، تفقد أعمال التطعيم بلقاح كورونا، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما وتابع سير عمل الفرق الطبية فى حملة تطعيم شلل الاطفال والتأكد من تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات، وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتطوير الريف المصرى وتمثل شهادة ميلاد جديده للقرى، وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حاله من الثقة بين المواطن والدولة التى أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصرى وتحسين الظروف المعيشية.