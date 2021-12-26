اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يحذر من العنف فى المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:14 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يحذر من العنف فى المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه ندوة بتعليم كفر الشيخ تناقش أسباب العنف وسبل التصدي له
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في ندوة تثقيفية نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للحد من سلوك العنف المدرسي، تستهدف الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتورة كوثر أبو قوره، أستاذ علم النفس بكلية التربية، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، وعدد من الطلاب والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين .

وحذر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من العنف في المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه وسبل التصدي له، وتناول المحاضرون تعريف العنف، وهو عبارة عن ممارسات نفسية أو بدنية أو مادية يمارسها أحد الأطراف ،وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعلم، أو بالمعلم أو بالمدرسة ذاتها، كما تناول المحاضرون أسباب العنف بالمدارس "الأسرة  ،المجتمع، الثقافة، المدرسة،"، كما تناول المحاضرون أنواع العنف" عنف لفظي، عنف غير لفظي، عنف مجسد، العنف الخاص بالنوع، العنف الرياضي، العنف تجاه الذات،  كما تناول المحاضرون سبل التصدي للعنف المدرسي كمظهر من مظاهر العنف وصورة من صوره المتعددة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بعقد الندوات التثقيفية بالمدارس لتوعية الطلاب بمشاركة المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين بمشاركة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ندوة بتعليم كفر الشيخ تناقش أسباب العنف وسبل التصدي له
ندوة بتعليم كفر الشيخ تناقش أسباب العنف وسبل التصدي له

 

الحضور بالندوة من الطلاب والمعلمين
الحضور بالندوة من الطلاب والمعلمين

 

الحضور في الندوة
الحضور في الندوة

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

العنف في المدارس

محاضرون

خدمة اجتماعية

متعلمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استئناف الدراسة بمدارس كفر الشيخ غداً بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 10:12 م

مستشار وزير التعليم تتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس كفر الشيخ.. صور

الأحد، 10 أكتوبر 2021 07:42 م

تطهير وتعقيم مدارس كفر الشيخ استعدادا لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى.. صور

الخميس، 07 أكتوبر 2021 01:10 م

هيام الطباخ نائبة التنسيقية تطالب بعدالة النقل والتحويل لطلاب مدارس كفر الشيخ

الأحد، 04 يوليه 2021 07:13 م

مدارس كفر الشيخ تستقبل طلاب الإعدادية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. لايف

السبت، 05 يونيو 2021 08:52 ص

مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية تقدم نظاما تعليمياً جديداً ..اعرف التفاصيل

السبت، 08 مايو 2021 05:00 ص

تعقيم وتطهير مدارس كفر الشيخ استعداداً لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:05 م

دراسة إمكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية بمدارس كفر الشيخ.. صور

الأحد، 31 يناير 2021 03:55 م

مدارس كفر الشيخ تؤهل الطلاب للعمل بالمزارع السمكية..وافتتاح فصول للاستزراع السمكى

السبت، 02 يناير 2021 08:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة