وكيل تعليم كفر الشيخ يحذر من العنف فى المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في ندوة تثقيفية نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للحد من سلوك العنف المدرسي، تستهدف الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتورة كوثر أبو قوره، أستاذ علم النفس بكلية التربية، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، وعدد من الطلاب والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين .

وحذر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من العنف في المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه وسبل التصدي له، وتناول المحاضرون تعريف العنف، وهو عبارة عن ممارسات نفسية أو بدنية أو مادية يمارسها أحد الأطراف ،وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعلم، أو بالمعلم أو بالمدرسة ذاتها، كما تناول المحاضرون أسباب العنف بالمدارس "الأسرة ،المجتمع، الثقافة، المدرسة،"، كما تناول المحاضرون أنواع العنف" عنف لفظي، عنف غير لفظي، عنف مجسد، العنف الخاص بالنوع، العنف الرياضي، العنف تجاه الذات، كما تناول المحاضرون سبل التصدي للعنف المدرسي كمظهر من مظاهر العنف وصورة من صوره المتعددة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بعقد الندوات التثقيفية بالمدارس لتوعية الطلاب بمشاركة المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين بمشاركة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



ندوة بتعليم كفر الشيخ تناقش أسباب العنف وسبل التصدي له



الحضور بالندوة من الطلاب والمعلمين