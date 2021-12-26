وفاة القس الجنوب أفريقى ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام

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أعلن "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، وفاة القس الجنوب أفريقي "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، وذلك عن عمر ناهز 90 عاما.



وأعرب الرئيس "رامافوزا" في بيان أوردته قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد عن حزنه العميق لوفاة القس "توتو" الذي وصفه بـ "الشخص المهم في تاريخ جنوب أفريقيا".



يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.