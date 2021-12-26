اليوم السابع
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وضع حجر أساس كنيسة العذراء والملاك بإيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:06 م
وضع حجر أساس كنيسة العذراء والملاك بإيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس لأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا
كتب ـ محمد الأحمدى

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وضع الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا ،حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية بني مهدي التابعة للإيبارشية.
 
كان نيافته قد صلى القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس.
 
وجرى العرف أن يتم وضع العديد من المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية. 
 
ويأتى ذلك إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.
 
وشارك في صلوات القداس ووضع حجر الأساس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وبعض من شعب القرية.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه المنيا

كنيسه العذراء

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