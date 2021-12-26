وضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية غدا

كتب ــ محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة، غدًا الاثنين، فى الحادية عشرة صباحا، احتفالية لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن وضع حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال، يشهده كل من، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة والشخصيات العامة ورؤساء الجامعة السابقين.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن برنامج وضع حجر الأساس يبدأ فى الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر جامعة القاهرة الدولية باستقبال الضيوف والمدعوين، ثم وضع حجر الأساس، ثم حفل الافتتاح والذى يبدأ بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلى المجمع، ثم كلمات لكل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يليها عقد مؤتمر صحفي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مشروع إنشاء مجمع طبى لعلاج الأطفال، يأتى استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصرى وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، وقد بدأ العمل منذ أكثر من عام فى إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب السيد محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

ويعد مشروع إنشاء مجمع طبى للأطفال أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

ويقام مشروع المجمع الطبى للأطفال على مساحة 70 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد على 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من 6 مباني، ويتضمن المجمع عددا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة والتى تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة والتى تعد منارة الطب فى الشرق الأوسط فى 14 مجموعة من تخصصات العيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها، ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية.