وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة قبل افتتاحها رسمياً

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الأحد، مدينة أسوان الجديدة، لوضع اللمسات النهائية للمدينة قبل افتتاحها رسمياً بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وزار الدكتور عاصم الجزار، يرافقه عدد من نوابه ورئيس مدينة أسوان الجديدة، مشروعات الشريط النهرى الذى يضم منطقة الفيلات والممشى السياحى والمسرح الرومانى، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والسكنية.

وتنتظر مدينة أسوان الجديدة الافتتاح الرسمى لها ضمن افتتاح عدد من المشروعات بصعيد مصر، وتشمل مشروعات الشريط النهرى السياحي، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولىمنه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحالتجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

كما تضم المدينة الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسيسياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.