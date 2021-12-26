وزيرة البيئة: المواطن أصبح موجودا فى كل فكرة تطرحها الوزارة

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك 4 محاور رئيسية للبيئة حاليا، تقوم على أساس أن المواطن أصبح موجودا فى كل فكرة تطرحها وزارة البيئة، مؤكدة أن هناك فرصة للقطاع الخاص والشباب وابتكاراتهم وعلاقة العمل فى ملفات البيئة، مثل ملف التلوث والمخلفات وتلوث الهواء والحفاظ على الموارد الطبيعة ويتم تجسيده فى ملف المحميات والاستثمار البيئى.

وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال لقائها مع الاعلامى محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، أن المواطن والشباب هم أساس للعمل البيئى والحفاظ عليه، معطية مثلا بمشروع إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، أنه تم دخول القطاع الخاص واتحاد الصناعات والشركات كراعى رسمى للعديد من المبادرات البيئة ، مع وجود قسائم مخفضة لشراء منتجات من المحلات، مشيرة إلى مبادرة تنضيف نهر النيل وجمع الأكياس البلاستيك ودعم الصيادين خلال أزمة كورونا.