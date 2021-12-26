نيويورك تايمز: اليونان لا تزال طريقا رئيسيا للمهاجرين وطالبى اللجوء

أحمد علوى

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، الضوء على حادث مقتل 16 شخصا على الأقل بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة اليونان الليلة الماضية، وهو الحطام الثالث في المياه اليونانية خلال ثلاثة أيام، مؤكدة أنه تذكيرًا آخر بالمخاطر التي يواجهها طالبو اللجوء.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إن اليونان لاتزال طريقًا رئيسيًا للمهاجرين وطالبي اللجوء، على الرغم من انخفاض عدد الوافدين بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وكذلك الوفيات في البحر، منذ ذروة أزمة اللاجئين في أوروبا في عامي 2015 و 2016.

وأشارت إلى أن حوادث الأسبوع الماضي تأتي بعد شهر واحد فقط من مقتل 27 شخصًا في محاولة لعبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا من فرنسا، لتسلط هذه المآسي الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في طرق بحرية محفوفة بالمخاطر في محاولة للفرار من الصراع أو البحث عن حياة أفضل.

ونقلت الصحيفة عن خفر السواحل اليونانية القول إن القوارب يبدو أنها كانت متجهة إلى إيطاليا، عادةً ما يتجه المهاجرون الذين يستقلون السفن في تركيا المجاورة إلى الجزر في شرق بحر إيجة، وهي أقرب إلى الساحل التركي ما دفع وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، إلى توجيه نداء إلى تركيا لمنع قوارب التهريب من المغادرة.