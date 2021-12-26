مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية.. 3.6%لبرنت و4.1% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، مكاسب أسبوعية بالأسواق الآجلة،حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 3.6%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط، 76.14 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.79 دولار للبرميل.

وحذر وزير المالية العراقى على علاوى، من انهيار فى إيرادات النفط ستواجهه بلاده خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وقال علاوي - في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن بلاده معرض لانهيار في إيرادات النفط في السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وأن ذروة الأزمة التي ستواجه العراق قد تحصل ما بين 2030 و2040.

وأوضح أن الهيكلية المالية في العراق جامدة للغاية، وتفتقر للمرونة، وعندما تنهار أو تنخفض الإيرادات، فالنتيجة هي إما تسريح أعداد كبيرة من الناس وهذا الشيء لا يمكن أن يحصل سياسياً، أو تتراكم المتأخرات في إشارة إلى تأخير صرف الرواتب.

وتوقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن يصل سعر النفط الخام فوق الـ75 دولاراً للبرميل، فيما أشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط ‏(أوبك) تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي.

وقال وزير النفط، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، "نتوقع أن يصل سعر النفط الخام فوق الـ75 دولاراً للبرميل"، لافتا إلى أن "أوبك تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي"، مضيفًا أنه "لا توجد أي ضغوط سياسية بشأن إبرام عقد توتال"، وأن "مشروع توتال لا يتضمن رهن الغاز العراقي".