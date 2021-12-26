مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران اليوم بينها 4 رحلات من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 18 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2500 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجارى.

وأكدت جداول رحلات اليوم وصول 18 رحلة طيران بينهم 4 رحلات من ايطاليا، و3 رحلات من المانيا، ورحلتين من اوكرانيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من مولوفى، ورحلتين من بولندا، رحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من سويسرا.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من اليوم السبت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى.

وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع فى معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية، كما يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من اوكرانيا، و4 سويسرى، و3 رحلات داخلية واخرى من مولدوفا.