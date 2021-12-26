مصرع قائد دراجة بخارية في حادث مروري بالطريق الصحراوي في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه بمنطقة العياط في الجيزة، حيث تعرض لحادث تصادم بالطريق الصحراوي، أثناء قيادته دراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفي خلال قيادته دراجة بخارية تعرض لحادث مما أسفر عن مصرعه نتيجة الإصابات التي لحقت به.

وتم التوصل لهوية المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.