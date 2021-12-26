مصرع طفل بسبب تعرضه لصعق كهربائي في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تباشر نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيق فى واقعة وفاة طالب بالصف الثالث الابتدائى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالشارع.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية بوصول " محمد بهاء على الديب" 9 سنوات بالصف الثالث الإبتدائي مقيم دائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.

وتبين حدوث الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصعق كهربائي أثناء سيره بجوار عامود إنارة ملاصق لقصر ثقافة الحسينية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7808 إداري الحسينية، لسنة 2021، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.