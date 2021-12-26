اليوم السابع
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مصرع صاحب "لانش" غرقاً فى ميناء بورسعيد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:46 ص
مصرع صاحب "لانش" غرقاً فى ميناء بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى صاحب لانش بمحافظة بورسعيد، مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، بميناء بورسعيد نطاق باب 20 الجمركي، حيث استقبل مستشفى المبرة "حسن.م.م" 41 عامًا، صاحب لانش، جثة هامدة، بادعاء غرقه بميناء بورسعيد نطاق باب 20 الجمركي.

ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتصريح بالدفن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى وقت سابق، عُثر بمحافظة بورسعيد، على جثة سيدة متفحمة داخل منزل بشارع الأزهر والبلدية فى نطاق حى العرب، تلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارًا بالعثور على جثة السيدة "ف.ح.ا" 44 عامًا، متفحمة، بمنزل فى شارع الأزهر والبلدية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المبرة تحت تصرف النيابة.

ووجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائى للتحرى حول ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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