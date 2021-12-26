مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء مروره على مزلقان الطود بالأقصر.. صور

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الاقصر إخطاراً، يفيد أستقبال مستشفى الكرنك الدولي، أشلاء شاب إثر تعرضه لحادث عبور، حيث صدمه قطار بجوار مزلقان قرية الطود، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم.

وتبين من الفحص والتحريات أن الشاب يدعى "جرجس عبد مريم"، 23 سنة، مقيم بقرية أصفون المطاعنة التابع لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجرى حفظ الجثمان داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر،على مدار 6 أيام متواصلة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة الأقصر،وذلك بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وشملت جولة رئيس مدينة الأقصر،المرور على الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة حي وسط وجنوب المدينة لتفقد رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات والتي تضمنت الشوارع الجانبية المؤدية إلى حى وسط وكوبري الكباش خلف مدرسة السلام وإلزام الباعة الجائلين بالتوجة مباشرة الي السوق الحضرى وتوفير باكيات لهم.

وتوجه عقب ذلك العميد طارق لطفي، إلي منطقة شارع محمد فريد، وتم إزالة جميع العوائق الخرسانية أمام المحال التجارية والكافيهات والمنازل مما يسهل تنقلات المواطنين ويترك شعوراً بالأمان ولظهور المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق، وأسفرت الحملات المكثفة عن رفع العديد من الإشغالات يومياً بسيارة نقل حمولة 3م2 تابعة لمجلس مدينة الأقصر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.