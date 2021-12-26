مساعد رئيس الوزراء خلال جولتها بمدن الفيوم: التطوير يرتقى بجودة حياة المواطن

قامت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، يرافقها الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذى يتم تنفيذه ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال الجولة، أشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى أن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيكون له مردود ايجابى يسهم فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين فى مختلف المدن على مستوى الجمهورية، حيث سيكون له تأثير عمرانى واجتماعى على قاطنى تلك المناطق، وذلك من خلال إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتضمنت الجولة تفقد موقف الأعمال بالعمارات السكنية الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم، وإحدى الشقق السكنية التى تم الانتهاء من تشطيبها كنموذج لباقى الوحدات، واستمعت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوها، لشرح تفصيلى حول مكونات المشروع، الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمت الإشارة إلى أن نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وصلت إلى 71%، وأن المشروع مقام على مساحة 11.5 فدان، ويشمل تنفيذ 14 عمارة، بإجمالى 1100 وحدة سكنية، بمساحة 87 م2 للوحدة، إلى جانب 60 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات.