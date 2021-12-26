مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق وتطوير الطرق بمدينة بدر

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، عددٍ من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمدينة بدر، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدقيقة لسير العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدن الجديدة بالشكل اللائق.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة رفع المياه الجديدة بمدينة بدر، حيث تابعوا أعمال تنفيذ مكونات المحطة، والتي تشمل الأعمال الميكانيكية والمدنية، وذلك لإمداد المناطق الحديثة بالمدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بها.

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع توسعة وتطوير محور سعد زغلول، بداية من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى بطول 3 كم، والجاري تنفيذ أعمال التوسعة به ليصبح بعرض من 7.6 : 11 مترا لكل اتجاه مع إضافة حارة خدمة بعرض 6 أمتار لكل اتجاه، كما تم المرور على أعمال تطوير وتوسعة الطرق في الحيين الأول والثاني.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بتلك المشروعات لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عمار مندور، أنه جارٍ العمل علي قدم وساق للانتهاء من أعمال مشروع طرق منطقة الحديقة المركزية على مساحة 250 فدانا، والتي تخدم سكان المدينة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد أيضاً على تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق بكفاءة وجودة عالية.

ومن جانبه أضاف المهندس أحمد عبدالرازق، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع بقيمة استثمارية 46 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ 3 أماكن انتظار سيارات و3 ميادين ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بالمشروع قريبا، حيث تخطت نسبة الإنجاز 90%، لافتاً إلى أن الأعمال التي تتم بالطرق ستساهم في ربط المدينة بطريق الروبيكى والمنطقة الصناعية والحي المتميز مع الحي الأول.