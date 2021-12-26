مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة

المنيا -حسن عبد الغفار

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، تنفيذ أعمال إزالة التعديات بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق احكام القانون على المخالفين، للقضاء على كافة أشكال التعديات.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حالات الرصد الميداني للتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على متابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها لرصد مخالفات التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم إيقاف وإزالة حالتى تعد بدون ترخيص بالمهد بمساحة (٢٧٥م٢) بطوخ الخيل ، الحالة الأولى عبارة عن سقف دور أول بصفط الغربية ، والأخرى إزالة فى المهد تعدى بدون ترخيص على أملاك الدولة ، مؤكداً استمرار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى مركز ومدينة ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمدينة وقرية دلجا ،وأسفرت عن إزالة حالتى بمساحة ٢ قيراط و ١٢ سهم ، عبارة عن قواعد خرسانية وتعديات على الأراضي الزراعية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.