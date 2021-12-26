مدينة الزينية بالأقصر تناقش الموقف التنفيذى وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف بالقرى

ويأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، بعقد مؤتمر جماهيرى لمواطني مركز ومدينة الزينية لعرض ما تم الإنتهاء منه بمشروع الصرف الصحي ومدة تنفيذ المشروع ووصول الخدمة للمدينة وجميع القرى والتوابع، وذلك عقب زيارته لمحطة الصرف الصحى بالمركز، حيث حضر اللقاء المهندس وائل حجاج من شركة المقاولون العرب قطاع البحر الأحمر ومدير مشروعات الأقصر، والمهندس أحمد عبد الجواد من شركة المقاولون العرب مدير مشروعات جنوب الوادى، والمهندس مازن الجزار من شركة المقاولون العرب قطاع البحر الأحمر مدير مشروع صرف صحي الزينية، وحمدي جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة جبالكو للمقاولات والمهندس محمد حمادة مدير المشروع بجبالكو؛ ويوسف جلال وأحمد أبو عيش نائبا رئيس المركز، وجميع رؤساء القرى، وعددا من مواطني مركز الزينية.

وتم خلال اللقاء مناقشة ما تم إنجازه والأعمال الجارية بمحطة المعالجة الرئيسية ومحطات الرفع والشبكات.

وقالت رئيس الهيئة القومية للمشروعات أنه تم إنتهاء أعمال محطة المعالجة بنسبة 100%، وجار إنهاء العمل بعدد 5 محطات الزينية قبلي والزينية بحرى والمدامود قبلي والمدامود بحرى والصعايدة والعشي بنسبة 95 % ، كما ان التشغيل التجريبي 30 مارس 2022، ومن المقرر الإنتهاء تماما من المشروع 30 يونيو 2022.

ووجهت مدير فرع البحر الأحمر بشركة المقاولين العرب بالبدء فورا مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالعمل بفرعيات شبكات المدينة والقرى إعتبارا من الأحد القادم الموافق 26 ديسمبر 2021، كما تم مناقشة موقف محطات الهرامشة بالجزيرة الحمادين بالمدينة وهى محطة نجع الشاعر بالمدامود قبلي وجاد الكريم بالمدامود بحرى ونجع بخيت بالعشى، وسرعة إنتهاء التصميمات والبدء بالأعمال .

ووجه رئيس المدينة الهيئة والشركات المنفذة ومسئول مديرية الطرق والجهات الأخرى بتحديد الطرق التي تم الإنتهاء منها تماما وعمل محاضر تنسيق لتنفيذ توجيهات محافظ الأقصر برصفها.