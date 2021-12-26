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مدير البحوث الزراعية بتوشكى: معامل لتحليل المياه لتقديم الخدمات للمستثمرين

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:59 م
مدير البحوث الزراعية بتوشكى: معامل لتحليل المياه لتقديم الخدمات للمستثمرين توشكى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أشرف أبو العز مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، إنه فى إطار اهتمام الدولة بمشروع توشكى أقيمت محطة البحوث الزراعية بجنوب الوادى لتكون نواه حقيقية لتنمية مشروع توشكى بشكل كامل فى التسعينيات فى بداية إقامة المشروع.

وأضاف مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المحطة يجرى فيها إنتاج الأبحاث العلمية والتطبيقية حول انتاج الأصناف والسلالات عالية الإنتاجية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، موضحا أن هناك معامل بحثية لتحليل المياه لتقديم الخدمات للمستثمرين والمزارعين والجهات الحكومية والوقوف على تصنيف التربة والمحاصيل التى تناسبها.

ولفت مدير محطة البحوث الزراعية فى توشكى، إلى أن مشروع توشكى من المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل موسع وجديد لغلاية فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحاور التنمية الزراعية فى مصر وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر.


اشرف أبو العز

توشكى

الصعيد

اكسترا نيوز

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