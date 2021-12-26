مدارس بمبان عصرية في قرى حياة كريمة بأسوان.. تشييد وتجديد 115 مدرسة.. صور

أسوان – صلاح المسن

تحظى مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة، باهتمام كبير ومتابعة من قِبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة لها.

وتشهد قري ونجوع أسوان معدلات تنفيذعالية في مختلف أعمال المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتوالي تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار "مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان بمعدلات تنفيذ عالية، وخاصة في قطاع المدارس حيث تحرص الدولة على تشييد وتجديدالمدارس بمحافظات الجمهورية، لتقليل الكثافة بالفصول و تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب حيث مستهدف إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز المستهدفة بمحافظة بتكلفة 454 مليون جنيه.

وقطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.

ففي مركز ادفو يجري تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير مباني المدارس ففي مجلس قروي القنان بمركز ادفوجارى العمل بمدرسة الإخصاص بالقنان

وبالتوازى تم تطوير وَرفع كفاءة مدرسة الشهامة الإبتدائىة والإعداية بوادي الصعايدة والتى تستوعب حوالى 600 طالب وطالبة موزعين على 14 فصل

وقامت لجنة مكونة من وحدة حياة كريمة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بأسوان بمعاينة المدارس بقري مركز ادفو شمال محافظة أسوان تمهيدا لبدء أعمال التطوير والصيانة والإحلال والتجديد .

وشارك في اللجنة وحدة حياة كريمة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط تم معاينة 5 مدارس بالاشتراك مع كل من هيئة الابنية التعليمية حتى يتسنى من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه المبانى وفقا لحالتها الإنشائية

وفي مركز نصر النوبة تتواصل مشروعات حياه كريمة بقرى بلانه بعدة مواقع منها مدرسة بلانه الاعداديه الجديده مع تحقيق نسب تنفيذ كبيرة ومدرسة بلانة اول الابتدائيه

وأعمال إحلال وتجديد سور مدرسة الفنية الصناعية بنات بقرية ماريا

وبمركز كوم امبو بمحافظة أسوان يجري انشاء وتطوير المدارس، لتقليل الكثافة فى الفصول حيث تتواصل بقرية إقليت أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم نهو عملية احلال وتجديد سور مدرسة الشهيد مصطفي عدلي باقليت وقرب انتهاء عمليه تطوير ورفع كفاءه مدرسه الشروق الابتدائيه بالشروق ضمن حياه كريمه

وبدء العد التناذلي لإنشاء باقليت وعمليه رفع كفاءه وتطوير مدرسه الشهيد مينا عادل بمنيحه ومدرسه ابوير الابتدائيه وجاري الازاله ورفع الانقاض تمهيدا لبناء مدرسه جديده.