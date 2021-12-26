محافظ شمال سيناء يوقد شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية

شمال سيناء - محمد حسين

أوقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شعلة تصفيات أوليمبياد المحافظات الحدودية، الذي تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع محافظات" أسوان - الوادى الجديد- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح، وذلك في الصالة المغطاة بالعريش.

وأكد المحافظ،فى بيان صحفى، علي إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على إستغلال طاقة شبابها.

طالب المحافظ الفرق الصاعدة للتصفيات بالحصول علي مراكز متقدمه علي مستوي المحافظات، مشيراً الي ان محافظة شمال سيناء متميزة في الألعاب الفرديه.

ومن جانبه، أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، انه سيتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة اعتبارا من اليوم وحتي يوم 20 فبراير المقبل داخل المحافظة، بمشاركة ٢٥٤٨ لاعب ولاعبة علي مستوي المحافظة في ١٣ لعبة جماعية وفردية، حيث سيتم تنفيذها بالادارات الفرعية، بالتنسيق مع مناطق العاب الاتحادات.

أشار راشد الي تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة أسوان الذي سيتم تنفيذه خلال شهري فبراير /مارس 2022.

وعلى هامش إيقاد الشعلة نظمت مديرية الشباب والرياضة حفل افتتاح البطولة بالصالة المغطاة بالعريش، حيث تضمن الاحتفال مباراة كرة قدم خماسي ومباراة كرة يد نسائية وعروض لرياضة الكارتية" كاتا وكومميتيه" وعرض جمباز و فقرات فنية واستعراضية في حب مصر.



استعراض الشباب



ايقاد الشعله



رحلة الشعلة