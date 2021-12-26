محافظ بورسعيد : استمرار رفع كفاءة وتطوير الطرق المتفرعة من شارع 23 ديسمبر

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق المتفرعة من شارع 23 ديسمبر، و جارى تنفيذ أعمال التوسعات اللازمة للأرصفة وصب البردورات وإنشاء بالوعات الأمطار بشارع كسرى من شارع 23 ديسمبر حتى شارع عبد الهادى الحديدى بحى المناخ، الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع حى المناخ.

وأكد "محافظ بورسعيد" على قرب الانتهاء من الأعمال الجارية بنطاق شارع 23 ديسمبر، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الإزدحام.

وأشار "محافظ بورسعيد"، إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعى فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف "مديرية الطرق" ببورسعيد، وبالتنسيق مع حى المناخ وحى الزهور وحى الضواحي، موضحا أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف و التخطيط والإرشادات والعلامات .