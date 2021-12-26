محافظ القليوبية يتابع حملة نظافة كورنيش النيل وحديقة صقلية بالفلل فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لنظافة منطقة الكورنيش آخر منطقة الفلل وحديقة صقلية، وذلك لتكون متنفسا لائقا للمواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها واستعادة الوجه الحضاري والجمالي لكل شوارعها.

واشتملت الحملة على أعمال نظافة الأرصفة وإصلاح المقاعد وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة من المنطقة بالكامل وإزالة الإشغالات وكافة المظاهر العشوائية، حيث أشرف المحافظ على إزالة أحد الكافيتريات المخالفة بالمنطقة ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين بالحفاظ على الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة المتواجدة بالمحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء القمامة فى تلك المتنزهات التي تعد متنفسا لجميع المواطنين.



أعمال النظافة بحديقة صقلية



تطوير حديقة صقلية