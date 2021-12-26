اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع حملة نظافة كورنيش النيل وحديقة صقلية بالفلل فى بنها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:51 ص
محافظ القليوبية يتابع حملة نظافة كورنيش النيل وحديقة صقلية بالفلل فى بنها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لنظافة منطقة الكورنيش آخر منطقة الفلل وحديقة صقلية، وذلك لتكون متنفسا لائقا للمواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش مدينة بنها واستعادة الوجه الحضاري والجمالي لكل شوارعها.

واشتملت الحملة على أعمال نظافة الأرصفة وإصلاح المقاعد وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة من المنطقة بالكامل وإزالة الإشغالات وكافة المظاهر العشوائية، حيث أشرف المحافظ على إزالة أحد الكافيتريات المخالفة بالمنطقة ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أكد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين بالحفاظ على الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة المتواجدة بالمحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإلقاء القمامة فى تلك المتنزهات التي تعد متنفسا لجميع المواطنين.

أعمال النظافة بحديقة صقلية
أعمال النظافة بحديقة صقلية

 

تطوير حديقة صقلية
تطوير حديقة صقلية

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

كورنيش النيل ببنها

حديقة صقلية

أعمال النظافة

تطوير الميادين بالقليوبية

ميادين المدن بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات "حياه كريمة" بقرى شبين القناطر لدفع الأعمال

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:43 ص

محافظ القليوبية: رفع 2000 طن قمامة بحملة نظافة مكبرة من شوارع شبرا الخيمة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:42 ص

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف شوارع بنها بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:17 ص

محافظ القليوبية يتابع المشروعات وأعمال النظافة والإشغالات ببنها وشبرا الخيمة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:25 م

محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح كوبرى مشاة أمام قرية ميت عاصم ببنها

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة