محافظ الغربية يشيد بالتطور الملحوظ في أعمال مشروع الفلك بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، مشروع الفلك بكفر الزيات، حيث كان في استقبالهما الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها.

واصطحب الأنبا بولا المحافظ ونائبه، لتفقد المشروع والذي يعد أحد المشروعات المجتمعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات العقلية الخاصة، وتحديداً ذوي الهمم من أبطال متلازمة داون والذين يعانون كثيراً نتيجة صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة.

وخلال تفقده للمبنى، أشاد محافظ الغربية بالتطور الملحوظ في أعمال البناء والتشييد الجارية بالمشروع، والذي يهدف في المقام الأول لتقديم الرعاية المتكاملة لذوي الهمم من أبطال متلازمة داون، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ستقدم كل الدعم لإزالة كافة المعوقات في سبيل نهو المشروع وافتتاحه في الوقت المحدد له في شهر مارس القادم، موجهاً بعقد اجتماع لجميع شركات المرافق للتأكد من إنهاء كافة الأعمال لديهم قبل بدء أعمال الرصف للطريق المؤدي للمشروع.

ومن جانبه أشار الأنبا بولا إلى أنه تم عمل دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد 150 شاباً وفتاة فوق 18 عاما من المقيمين بالمبنى، وكذاك 150 شابا وفتاة لأعمار ما بين 4 إلى 18 عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية)، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

يُذْكَرْ أن المشروع يتواجد على مساحة إجمالية 6332 متر مربع، ويضم مبنيين (الأول مساحته 1473 مترا مربعا، والثاني مساحته 1050 مترا مربعا)، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع. رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ونواب رئيس المدينة.