محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة: المدينة ستشهد نقلة نوعية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له، أن مدينة المحلة ستشهد نقلة نوعية فى العديد من المشروعات خاصة مشروعات الرصف والتطوير خلال العام المالى 21/ 22.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد أعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر فى حى ثان المحلة، حيث يتم حاليا دراسة مقترح إنشاء أول ممشى لأهالى مدينة المحلة الكبرى للشارع بطول 1600 متر، حيث ستقوم المحافظة عقب الرصف بدراسة تركيب الإنترلوك ومقاعد الجلوس وأعمدة الإنارة، إلى جانب المشاركة المجتمعية من أهالى منشأة البكرى بزرع أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حى ثان المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري، برصف جزء إضافى من الشارع بطول 300 متر وحتى مزلقان العلو، والبدء فى تخطيط الشارع الذى تم تخصيصه لممارسة رياضة الدراجات.